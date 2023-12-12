Таблицу поправок в бюджет Псковской области на 4,8 млрд рублей одобрила согласительная комиссия

11:42, 12 декабря 2023, ПАИ

Согласительная комиссия рассмотрела таблицу поправок к законопроекту о бюджете Псковской области – общий объём дополнительных средств составляет 4,79 млрд рублей. С учётом новых цифр доходы региона в 2024 году определены в размере 57,27 млрд рублей, расходы превысят 60,26 млрд рублей. Новые параметры депутатам предстоит утвердить на ближайшей сессии и уже потом перейти ко второму чтению, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Сопредседатель согласительной комиссии, вице-спикер Александр Братчиков попросил сторону правительства более подробно представить «таблицу губернаторских поправок». Заместитель губернатора Татьяна Баринова выделила основные направления дополнительных бюджетных расходов. Так, региональный дорожный фонд увеличивается на 642,6 млн рублей. Почти половина этих средств предназначается муниципалитетам: 150 млн рублей направляются на приобретение дорожной техники и 200 млн рублей – на осуществление дорожной деятельности. На повышение оплаты труда сформирован резерв, превышающий 1,68 млрд рублей. Также заложены средства на индексацию социальных выплат – на эти цели направляется 116,5 млн рублей.

Татьяна Баринова отметила, что по просьбе муниципалитетов губернатор предусмотрел в бюджете 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации – это позволит районам активнее участвовать в федеральных программах, своих средств на эти цели не всегда хватает.

50 млн рублей выделяется по программе «Безопасный город» на закупку и установку камер с функцией распознавания лиц. 49 млн рублей направляются на поддержку деятельности Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.

На 200 млн рублей увеличиваются расходы на лекарственное обеспечение граждан, 80 млн рублей дополнительно направляются на закупку квартир для детей-сирот и 30 млн рублей на жильё молодым семьям.

«Основные параметры бюджета увеличиваются, поэтому есть задача вернуться на сессии к первому чтению бюджета, а потом перейти к рассмотрению таблицы поправок во втором чтении», – обозначил процедуру рассмотрения проекта бюджета Александр Братчиков, отметив, что «социальные поправки», которые обсуждались на первом заседании согласительной комиссии, уже учтены в окончательной таблице поправок.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова подчеркнула, что практически все изменения расходной части бюджета, предложенные правительством, носят социальную направленность. «Эти поправки имеют высокое социальное значение, просим их поддержать», – обратилась Вера Емельянова к членам согласительной комиссии со стороны депутатского корпуса.

Лидер оппозиционной фракции «Новые люди» Андрей Маковский подтвердил готовность партии голосовать за бюджет и поблагодарил коллег за «открытый диалог».

Вице-спикер Александр Братчиков отметил работу губернатора и правительства по привлечению дополнительных средств. «Бюджет увеличился почти на 4,8 млрд рублей. Это позитивно отразится на решении задач, стоящих перед регионом, и выполнении государственных программ», – подчеркнул Александр Братчиков.

Обновлённый проект бюджета уже завтра обсудят все парламентские комитеты. На сессии 15 декабря депутаты вернутся к первому чтению законопроекта, а затем рассмотрят финансовый документ во втором чтении с учётом таблицы поправок и в третьем редакционном чтении.