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Федеральные специалисты работают в Псковской области по вопросам переселенцев

Делегации Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев в России и сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ прибыли в Псковскую область с рабочим визитом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Федеральные специалисты работают в Псковской области по вопросам переселенцев. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Федеральные специалисты проверят соблюдение прав граждан из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Украины и проживающих в пунктах временного размещения в Псковской области. В рамках мониторинга специалисты проведут выезды и личные приемы.

Помимо этого, на совещании под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой были затронуты основные аспекты деятельности исполнительных органов региона по социальному обслуживанию и сопровождению в области труда и занятости переселенцев.

В частности, была затронута тема интеграции детей из новых регионов РФ, которые на данный момент проживают в Псковской области.

Большинство вопросов, связанных с благополучием переселенцев, решаются индивидуально и находятся на контроле у губернатора, отметила Вера Емельянова.

Визит в Псковскую область позволит систематизировать помощь переселенцам в РФ в целом, а также собрать информацию для организаций-партнеров, поддерживающих граждан этой категории, подчеркнули представители делегаций.

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