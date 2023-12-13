Шестеро мастеров народного творчества из Псковской области получили премии комитета по культуре

09:36, 13 декабря 2023, ПАИ

Творческих премий комитета по культуре удостоены шестеро мастеров народного творчества. Победителей конкурсного отбора наградили в Центре народного творчества Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Награды вручила первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева руководителю любительского объединения «Псковский кукольный дом», мастеру по современной авторской кукле Галине Лукьяновой из Пскова, мастеру по древнерусской вышивке Наталье Николаевой из Пскова, мастеру народного творчества Псковской области по бересте Виктору Власову из Порхова, мастеру по народному костюму и вязанию Екатерине Белоусовой из Печорского района, мастеру по современной авторской игрушке Софье Трофимовой из Великолукского района, а также мастеру по лоскутному шитью и ватной игрушке Татьяне Васильевой из Красногородского района.

Всего 24 мастера из 15 муниципалитетов Псковской области подали заявки на участие в премии.

Победителей премии также поздравили фольклорный ансамбль «Уграда» и дуэт аккордеонистов из колледжа культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.