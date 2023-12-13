Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шестеро мастеров народного творчества из Псковской области получили премии комитета по культуре

Творческих премий комитета по культуре удостоены шестеро мастеров народного творчества. Победителей конкурсного отбора наградили в Центре народного творчества Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Шестеро мастеров народного творчества из Псковской области получили премии от комитета по культуре. Фото: правительство Псковской области

Награды вручила первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева руководителю любительского объединения «Псковский кукольный дом», мастеру по современной авторской кукле Галине Лукьяновой из Пскова, мастеру по древнерусской вышивке Наталье Николаевой из Пскова, мастеру народного творчества Псковской области по бересте Виктору Власову из Порхова, мастеру по народному костюму и вязанию Екатерине Белоусовой из Печорского района, мастеру по современной авторской игрушке Софье Трофимовой из Великолукского района, а также мастеру по лоскутному шитью и ватной игрушке Татьяне Васильевой из Красногородского района.

Всего 24 мастера из 15 муниципалитетов Псковской области подали заявки на участие в премии. 

Победителей премии также поздравили фольклорный ансамбль «Уграда» и дуэт аккордеонистов из колледжа культуры имени Н. А. Римского-Корсакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2023

Шестеро мастеров народного творчества из Псковской области получили премии комитета по культуре
13 декабря 2023

Федеральные специалисты работают в Псковской области по вопросам переселенцев
13 декабря 2023

В России снизилось число авиаинцидентов
13 декабря 2023

В гидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах Пскова
12 декабря 2023

Обновлённый «Спутник Лайт» ввели в гражданский оборот
12 декабря 2023

Великолучане жалуются на нечищеные улицы
12 декабря 2023

Кондитеры заново построили Псковский кремль
12 декабря 2023

Городская ёлка в Великих Луках готова к праздникам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...