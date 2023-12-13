Энергетики устраняют последствия снегопада в Псковской области

10:21, 13 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме в связи с погодными условиями, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

В регионе началась новая волна снегопадов и температурные качели.

109 аварийных бригад и 114 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Напомним, 13 декабря в Псковской области температура в течение суток будет от -3 до +2 градусов. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что циклонический вихрь «Ваня» надвигается на Северо-Запад России. Вихрь закрывает небо плотными облаками, приносит снег и заметно повышает температуру.