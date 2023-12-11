Циклон «Ваня» надвигается на Северо-Запад России

19:53, 11 декабря 2023, ПАИ

Циклонический вихрь «Ваня» надвигается на Северо-Запад России. Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Тёплый атлантический циклон немецкие метеорологи назвали «Ваней». Вихрь закроет небо плотными облаками, принесёт снег и заметно повысит температуру. При этом атмосферное давление упадёт до 758 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Отметим, что 12 декабря в Псковской области прогнозируется потепление. Температура в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от -4 до +1.