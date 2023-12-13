Узбекистан и Армения возглавили рейтинг новогодних туров у россиян
Узбекистан и Армения вошли в число популярных новогодних направлений у россиян. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.
Главные преимущества Узбекистана и Армении – прямые рейсы. Выбор российских туристов обусловлен также доступностью цен, гастрономией и гостеприимством стран.
Российский союз туриндустрии отметил оживление спроса на европейские направления: Франция, Италия, а также Япония занимают второе по популярности место. На третьем месте Россия, особенно распространены семейные поездки в Карелию к Деду Морозу. Четвертое место – Стамбул, чаще всего это короткие туры.
Повышение цен на туры в новогодние праздники минимальное, не превышает 10 %, заключили в Российском союзе туриндустрии.
Ранее сообщалось, что крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30 % менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.
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