Крупные российские компании будут наказывать за увеличение цен сразу на треть

08:03, 08 декабря 2023, ПАИ

Крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30 % менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект ФАС.

Среди таких факторов служба называет существенное изменение спроса или предложения товаров, колебание регулируемых тарифов, цен на сырье, комплектующие, сезонные факторы и другое. Перечень товаров, которые будет отслеживать ФАС, установит правительство.

Предполагается, что это будут социально значимые продукты, среди которых мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие. Решение о необоснованном росте ФАС будет принимать на основе данных от Минэкономразвития.

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом при выявлении нарушений компания получит предупреждение, его игнорирование грозит возбуждением дела. Также для нарушителей предусмотрены штрафы – до 0,03 % суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей) для юридических лиц. Закон должен вступить в силу с момента его опубликования и будет действовать до конца 2024 года.