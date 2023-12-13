Что может стать главной фишкой Локнянского округа, рассказал его глава

18:09, 13 декабря 2023, ПАИ

Что может стать главной точкой притяжения туристов в Локнянском муниципальном округе, рассказал его глава Иван Белугин в программе «Оглавление».

«Мысли связаны с заповедником – они уже несколько лет подряд проводят Ивана Купалу на своей территории, людей очень много туда приезжает из Пскова, из Великих Лук. Люди автобусами приезжают в одну небольшую деревеньку, и там целый день мероприятие. Мы видим, что и заповеднику нужна помощь, и мы подключились. Недавно с директором встречались, говорили о том, что надо усилить эту работу именно в части организации», – рассказал гость программы.

В частности, в месте проведения праздника в рамках ТОС был очищен пруд.

«Ландшафт кардинально изменился. Многие давно уже забыли, что там пруд есть. А теперь водоём такой огромный появился в деревне. Дальше будем продолжать развивать эту площадку. Как раз было б, где венок пустить. Вот, может быть, этот праздник станет точкой притяжения, может быть, что-то ещё, но мы пока в поиске», – отметил Иван Белугин.