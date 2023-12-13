Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Локнянские коммунальщики достойно справляются с последствиями снегопада – глава округа

Как коммунальные службы справляются с последствиями снегопада, рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

Локнянские коммунальщики достойно справляются с последствиями снегопада – глава округа. Фото: ПАИ

«На самом деле, снега очень много, и осадков в пять раз больше, чем норма, сугробы уже больше, чем должны быть в феврале. И тут четкое понимание со всеми подрядчиками есть. Понятно, что финансирование не всегда большое на это дело, но мы как-то разворачиваемся, работаем. Я считаю, что мы достойно справляемся. Не без проблем, конечно, но техники хватает», – отметил он.

Глава округа добавил, что первоочередные задачи в уборке снега – это школьные маршруты и расчистка дорог к отдаленным деревням для автолавки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2023

Иван Белугин: Локнянский штаб «Мы вместе» будет выдвинут на «Народное признание – 2023»
13 декабря 2023

Чем удивит посетителей Псковская область в День региона на выставке «Россия»
13 декабря 2023

Сказка на колесах: как появился новогодний «Запорожец», покоривший сердца псковичей
13 декабря 2023

Александр Голышев: На прямой линии с Путиным важно услышать главные векторы развития страны
13 декабря 2023

Творческие мастер-классы провели для семей с особенными детьми из Усвятского района
13 декабря 2023

20-метровую живую ёлку украшают в Стругах Красных
13 декабря 2023

Сквер для прогулок появится в Локне
13 декабря 2023

Визитные карточки Локнянского района назвал Иван Белугин

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...