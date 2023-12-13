Локнянские коммунальщики достойно справляются с последствиями снегопада – глава округа

15:19, 13 декабря 2023, ПАИ

Как коммунальные службы справляются с последствиями снегопада, рассказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

«На самом деле, снега очень много, и осадков в пять раз больше, чем норма, сугробы уже больше, чем должны быть в феврале. И тут четкое понимание со всеми подрядчиками есть. Понятно, что финансирование не всегда большое на это дело, но мы как-то разворачиваемся, работаем. Я считаю, что мы достойно справляемся. Не без проблем, конечно, но техники хватает», – отметил он.

Глава округа добавил, что первоочередные задачи в уборке снега – это школьные маршруты и расчистка дорог к отдаленным деревням для автолавки.