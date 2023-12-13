Семь ТОС планируют создать в Локнянском районе до конца 2023 года

15:38, 13 декабря 2023, ПАИ

Семь территориальных общественных самоуправлений (ТОС) планируется создать в Локнянском муниципальном округе до конца 2023 года. Об этом заявил глава муниципалитета Иван Белугин в программе «Оглавление».

«В этом году мы привлекли чуть больше двух миллионов рублей по ТОС. Все проекты реализованы в этом году. Считаю, что эту работу надо продолжать. Люди почувствовали, что от этого есть какая-то отдача», – подчеркнул он.

При этом в самом посёлке был создан лишь один ТОС, добавил глава округа.

«Если всё получится, то до конца года в посёлке Локня семь ТОС должно появиться. Это одно из главных направлений, которое нужно отрабатывать. Это реальные деньги на реальные вещи, которые люди чувствуют уже завтра», – поделился Иван Белугин.

С помощью ТОС планируется частично решить вопрос с благоустройством в посёлке, отметил он.