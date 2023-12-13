Более 300 велосипедистов и самокатчиков получили штрафы в Пскове с начала года
Сколько велосипедистов и самокатчиков привлекли к ответственности в Пскове с начала 2023 года, рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Если мы говорим про общую цифру: велосипеды и средства индивидуальной мобильности, то в Пскове привлечено 337 участников дорожного движения, из них 133 – это средства индивидуальной мобильности», – отметил Владимир Папорт.
В большей степени самокатчиков штрафуют за неправильные переезды пешеходных переходов, уточнил он.
Напомним, что ранее в Пскове кикшеринговые компании установили ограничения для своих самокатов.
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