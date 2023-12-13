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Общество

20-метровую живую ёлку украшают в Стругах Красных

Живую ёлку украшают в Стругах Красных. Ель расположена в центре посёлка, её высота составляет более 20 метров, сообщили в газете «Струги».

20-метровую живую ёлку украшают в Стругах Красных. Фото здесь и далее: газета «Струги»

«Нам очень повезло, что много лет назад кто-то добрый посадил эту ёлочку, которая выросла и стала настоящим украшением посёлка. Сейчас её высота составляет более 20 метров. Самое главное, что нам не приходится вот уже более десяти лет губить в лесу живую ель», – отметили в газете.

Чтобы нарядить ёлку, администрация городского поселения вызвала из Пскова специальную машину с выдвижной вышкой. В данный момент специалисты развешивают украшения.

Для украшения ёлки были отремонтированы имеющиеся гирлянды, заметил заместитель главы администрации городского поселения Алексей Говорик.

«Как только главная хвойная красавица района будет украшена, начнут наряжать ёлочку в микрорайоне улицы Мира», – заключили в газете.

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