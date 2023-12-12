2023-й был годом повышенной активности – Григорий Стороненков

17:50, 13 декабря 2023, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков подвёл итоги работы в округе № 8 за минувший год. О «скромных» достижениях, планах на ближайшее будущее он рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

– Не случайно с вами, Григорий Иванович, пишем интервью, с вами как руководителем образцово-показательного округа.

– Совершенно не согласен, все депутаты работают, все стараются. У каждого есть своя победа, большая или маленькая. И у нас есть тоже некоторые скромные достижения, которыми хотелось бы поделиться.

На речку с радостью

– Пусть будет по-вашему, тем более читатель сам делает выводы. Давайте начнём с общественных территорий.

– По ним у нас проведена большая работа. Первое, у нас поставили детскую площадку на улице Отрадной. Это место отдыха на берегу реки Великой.

В 2022 году мы выиграли рейтинговое голосование, а в этом году работа завершилась – площадку установили в июне. И целое лето люди ходили на речку с радостью.

К тому же там установлено видеонаблюдение – всем очень удобно. И это я считаю хорошим достижением всех жителей нашего округа. Далее ситуация начала развиваться в положительную сторону в части благоустройства пляжа. У нас появился инвестор, который за счет туристического гранта стал благоустраивать всю территорию пляжа. И скоро это место будет уже официально иметь статус пляжа. Причем обустроят береговую линию – там будут хорошие дорожки, платные парковки, волейбольная и футбольная площадка. А также авансцена для выступлений артистов и зона барбекю.

В следующем году построят кафе и гостиницу. И все это обустроят по последнему слову современного дизайна. И, по крайней мере, уже контуры благоустройства видны. И я считаю, это очень хорошая перспектива развития территории.

– А спортивные комплексы в других местах?

– Обязательно! В этом году мы также участвовали в программе ФКГС и выиграли в рейтинговом голосовании общественную территорию под установку мини спортивных комплексов: турники, тренажеры и пан-ринг.

И все это будет установлено рядом с домами Техническая, 8, Ижорского Батальона, 37, 39, 43, около магазина «Белочка». Это тоже хорошее достижение. И победа всех наших жителей, которые участвовали в голосовании и которые заботятся о развитии округа.

ТОС и инициатива

– А ещё и ТОС!

– Конечно! Участвовали в грантах и тоже выиграли. Это ТОС «Тиконд Ретро» на улице Алехина, 4, 6 – установлена в этом году спортплощадка. На будущий год жители будут вновь участвовать, чтобы продолжить благоустройство. Также ТОС на Олега Кошевого, 19 – выиграл грант на освещение придомовой территории. ТОС «VIP-персоны» – два гранта, городской и областной.

– Полагаю, это не всё?

– В 2023 году мы в первый раз поучаствовали в инициативном проектировании. Подали заявку на благоустройство второй части территории в районе магазина «Белочка», где будет мини-сквер для тихого отдыха. С нетерпением ждём результатов конкурса.

– Это областная программа?

– Да. Кстати, до нас от Пскова никто не участвовал в программе инициативного проектирования. Это грант в рамках ТОС. Мы прошли городской фильтр, затем областной. И вот буквально на днях ждём результата. В любом случае мы довольны, что имеем опыт участия и написания проекта инициативного проектирования.

За дело берётся молодёжь

– Поделитесь секретом активности жителей. Это связано с тем, что в новых ЖК живет молодёжь?

– У нас все больше и больше молодёжи включается и в процесс благоустройства, и в общественную жизнь округа. Ежегодно составляем план работы, утверждаем на совете округа, куда входят председатели советов домов и ТОС.

Идей, как правило, много. Спасибо всем нашим членам совета за их активность и жителям за такую поддержку нашей работы. Вместе мы победим и решим все вопросы. Я особенно рад участию молодёжи, руководителей ТОС Анны Григорьевой, Татьяны Деревенских, Артура Голубева.

– В прошлом году вы проводили новогодние мероприятия на нескольких площадках. В этом, не сомневаюсь, так же?

– Начинаем 24 декабря. И всё как положено, с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Немного заранее, но от всей души поздравляю псковичей с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы он был насыщен хорошими достижениями и яркими событиями. А минувший год был ярким, годом повышенной активности наших жителей. Пусть и следующий будет таким же.