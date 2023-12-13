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Более 70 партнёров есть у детского технопарка «Кванториум. Псков»

Более 70 партнёров есть у детского технопарка «Кванториум. Псков», сообщила директор технопарка Надежда Григорьева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.

Более 70 партнёров есть у детского технопарка «Кванториум. Псков». На фото Надежда Григорьева. Фото: ПАИ

«Мы приветствуем, если к нам приходят представители разных сфер или предприятий, которые готовы подключиться к работе «Кванториума». Мы рады, когда они предлагают кейсы детям», – сказала Надежда Григорьева.

Много различных псковских организаций и предприятий сотрудничают с «Кванториумом», среди них – Псковский хлебокомбинат. «Ребята ходили на экскурсию на предприятие. Для них очень важно посещение производства», – отметила Надежда Григорьева.

Сотрудничает «Кванториум» и с предприятиями малого бизнеса, например с псковским «Пана Пончиком» и даже с предприятием «Псков-Полимер», предложившим кванторианцам кейс, который удалось успешно выполнить, уточнила гостья медиацентра.

Кроме того, тесное сотрудничество связывает детский технопарк с библиотеками города, Псковским драмтеатром, а также с областной филармонией.

«Мы сделали множество проектов, связанных с музыкальным произведением «Щелкунчик». Детям удалось создать тизер рекламы и даже выполнить виртуального щелкунчика, которого можно легко перемещать – поставить на ёлку или в витрину», – рассказала Надежда Григорьева.

Также удалось создать игру по мотивам «Щелкунчика», которая вызвала восторг у жителей Пскова, уточнила она. В конце можно было получить вкусный приз в одной из кофейн Пскова. «Это вызвало восторг у людей и создало новогоднее настроение», – отметила Надежда Григорьева.

Кроме того, Псковская областная филармония отправила проект по мотивам «Щелкунчика» на конкурс, на котором его признали одним из лучших, заключила гостья медиацентра.

Напомним, что детский технопарк «Кванториум. Псков» в этом году празднует своё пятилетие.

Как устроен псковский «Кванториум», читайте в ревизии ПАИ здесь.

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