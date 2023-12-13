Завершен капремонт моста через Великую в Пушкиногорском районе

17:36, 13 декабря 2023, ПАИ

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен капитальный ремонт моста через реку Великую на 9 км дороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье в Пушкиногорском районе, сообщает региональный комитет по транспорту и дорожному строительству.

Масштабный капремонт моста велся с 2021 года.

За это время на объекте выполнен целый комплекс работ: отремонтированы конструкции опор моста, выполнено устройство новых монолитных железобетонных подферменных площадок, шкафных стенок, открылков, переходных плит, замена опорных частей и железобетонных балок пролетного строения.

Также обновлено мостовое полотно: выполнено устройство выравнивающего слоя из бетона, гидроизоляции и двухслойного асфальтобетонного покрытия. Установлено новое металлическое перильное и барьерное ограждение, заменены элементы водоотвода, устройство конусов моста и элементов водоотвода, укреплены автодорожные подходы.

На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 359 млн рублей.

Капремонтом занималась подрядная организация ООО «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».