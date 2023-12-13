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«Медиаквантум» откроют в детском технопарке в Пскове

Новое направление – «Медиаквантум» – планируют открыть в детском технопарке «Кванториум. Псков» в следующем году, сообщила директор технопарка Надежда Григорьева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.

«Медиаквантум» планируют открыть в детском технопарке «Кванториум. Псков» в следующем году. На фото Надежда Григорьева. Фото: ПАИ

В настоящий момент псковский «Кванториум» делится на шесть «квантумов» – специализированных лабораторий, призванных помочь юным псковичам познать азы современной науки. Это «Робоквантум», «Аэроквантум», «Геоквантум», «VR/AR-квантум», «Наноквантум» и «Хайтек».

«Медиаквантум» – станет новым, шестым «квантумом» в детском технопарке. Задача этого направления – погрузить детей в сферу медиа. «Любой ребёнок хочет создавать интересный контент. Чтобы ребята научились этому, мы решили открыть новое направление», – пояснила Надежда Григорьева.

Условия для открытия нового направления в «Кванториуме» уже есть: педагоги прошли обучение. Однако ещё пока не хватает необходимого оборудования, поэтому руководство «Кванториума» написало в Фонд президентских грантов, благодаря которому планируют получить деньги на материально-техническое оснащение.

Кроме того, руководство технопарка надеется, что работники сферы СМИ будут приходить в гости с мастер-классами, так как «педагог – это педагог, а важнее мнение профессионала», уточнила гостья медиацентра.

Занятия в «Кванториуме» в Пскове начнутся в январе, но заявку на обучение необходимо оформить уже сейчас. Чтобы начать посещать детский технопарк, нужно в официальной группе «ВКонтакте» (vk.com/kvantoriumpskov) заполнить специальную форму и дождаться ответа администратора.

«Очень важно, чтобы ребёнок попробовал себя в разных направлениях. Чем больше он пробует в подростковом возрасте, тем более верным будет выбор профессии в будущем. Сейчас нужно иметь знания на стыке разных наук», – отметила Надежда Григорьева.

Обучение в детском технопарке «Кванториум» бесплатное, и для того, чтобы посещать технопарк, необязательно иметь технические склонности, главное – умение общаться, заключила Надежда Григорьева.

Напомним, что детский технопарк «Кванториум. Псков» в этом году празднует своё пятилетие.

Как устроен псковский «Кванториум», читайте в ревизии ПАИ здесь.

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