Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наумов день наступил по народному календарю

14 декабря отмечается память святого пророка Наума, жившего в Галилее в VII веке до Рождества Христова, сообщает calend.ru. О его жизни не сохранилось практически никаких сведений, однако известна книга пророчеств, вышедшая из-под пера Наума вскоре после падения Фив в 663 году до нашей эры.

Действие книги происходит в Ниневии — столице могущественного ассирийского царства. Наум предсказывает грешным жителям города строгое, но справедливое наказание. И действительно, вскоре после появления книги пророчеств Ниневия пала под ударом врагов, была полностью разрушена и прекратила свое существование.

На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты — наверное, не в последнюю очередь благодаря его имени. «Наум наставляет на ум», — говорили люди и в день памяти пророка отдавали детей в ученье приходским дьякам.

Существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и испрашивали благословения на учебу. После, уже дома, встречали учителя, угощали его и представляли ему ученика. Отрок должен был сотворить учителю три земных поклона — а в ответ получал три легких (символических) удара плеткой. После первого урока учителя одаривали вышитым полотенцем и караваем хлеба.

Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум острит ум». В этот день вспоминали и другие поговорки об уме и учебе: «Голова без ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, и лаптя не сплетешь», — и так далее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2023

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий аборты в частных клиниках
13 декабря 2023

Станция мобильной связи появилась в деревне Кулье Печорского района
13 декабря 2023

Ещё 20 псковских контрактников отправились на воинскую службу
13 декабря 2023

Порядка 300 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия»
13 декабря 2023

Реставрация церкви Святого Лазаря в Печорах продолжается
13 декабря 2023

В центре Пскова водитель запустил салют из автомобиля
13 декабря 2023

40 тысяч сайтов с азартными играми заблокировали в России
13 декабря 2023

Сборник статей о творчестве Рахманинова презентовали в Псковском колледже искусств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...