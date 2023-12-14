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Общество

Более 160 млн рублей выделят в Псковской области на реализацию проектов ТОС в 2024 году

Более 160 млн рублей выделят в Псковской области на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений в 2024 году. Об этом заявил вице-губернатор Псковской области Александр Серавин на форуме ТОС, передает корреспондент ПАИ.

Более 160 млн рублей выделят в Псковской области на реализацию проектов ТОС в 2024 году. Фото здесь и далее: ПАИ

«Сегодня Псковская область уверенно и стабильно развивается. В первую очередь, благодаря государственным программам и национальным проектам, инициированным нашим президентом. Благодаря такой системной поддержке в Псковской области высвобождаются средства, которые мы теперь можем дополнительно направлять на решение региональных задач. В том числе и на местные инициативы», – рассказал он.

При этом жители региона принимают непосредственное участие в принятии решений, подчеркнул Александр Серавин. Для этого в каждом муниципалитете определены сотрудники, которые оказывают помощь ТОС. Также ежегодно организуются обучающие семинары, где участники знакомятся со спецификой работы ТОС, условиями участия в конкурсах, делятся опытом.

При этом в 2023 году на поддержку общественных инициатив из местных и регионального бюджетов выделено около 100 млн рублей – почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, на следующий год на реализацию проектов ТОС будет выделено 161,9 миллиона: 110 миллионов – на областной конкурс, 33 миллиона – на инициативные проекты, в том числе 3 миллиона будет выделено из местного бюджета, 900 тысяч – на конкурс «Лучший ТОС», 18 миллионов – предусмотрели муниципалитеты.

Напомним, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России

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