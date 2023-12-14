Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря временно закроют для посещения
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря временно закрыт для посещения сегодня, 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Собор закроют в связи с угрозой схода снежного покрова с кровель памятника.
В музее-заповеднике попросили учитывать это при посещении музейных объектов.
Строительство Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря относят ко второй половине XII века. В нем сохранились уникальные фрески домонгольского периода. Памятник включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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