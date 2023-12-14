Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря временно закроют для посещения

10:39, 14 декабря 2023, ПАИ

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря временно закрыт для посещения сегодня, 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Собор закроют в связи с угрозой схода снежного покрова с кровель памятника.

В музее-заповеднике попросили учитывать это при посещении музейных объектов.

Строительство Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря относят ко второй половине XII века. В нем сохранились уникальные фрески домонгольского периода. Памятник включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.