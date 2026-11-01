Уроженец Себежского района Денис Жевняк написал книгу о своей малой родине

20:51, 01 ноября 2026, ПАИ

Уроженец деревни Чернея Себежского района Денис Жевняк написал книгу «Дело было в деревне» о своей малой родине. Местные жители и читатели из муниципалитета выразили благодарность автору. Об этом сообщили в районной газете «Призыв».

Там отметили, что уроженец Чернеи с чуткостью и простотой передал атмосферу деревенской жизни в непростые постперестроечные годы. Он показал повседневный быт, маленькие радости и увлечения, из которых складывается настоящее детство. В этих рассказах отражена живая память о времени и месте, дорогая сердцу каждого земляка.

«Для жителей Чернеи книга стала по-настоящему родной: в ней узнаются знакомые уголки, привычный уклад, близкие люди. За эту бережность, за умение сохранить и передать дух малой родины земляки искренне благодарны автору и восхищаются его творчеством. Книга никого не оставит равнодушным, особенно тех, кто рос в деревне в те времена», – отметили в газете.