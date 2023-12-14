Станцию умягчения воды в Пскове готовят к запуску

12:41, 14 декабря 2023, ПАИ

Станцию умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора Пскова, готовят к запуску. Об этом сообщается в группе муниципального предприятия «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

На станции умягчения идут последние приготовления к запуску: специалисты предприятия проводят промывку систем, отладку оборудования, проверку технических параметров.

«Сегодня мы находимся в фазе сдачи объекта. До конца года станция умягчения должна быть построена и введена в эксплуатацию», – отметил директор предприятия «Горводоканал» Константин Болотин.