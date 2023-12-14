Условия предоставления жилья малоимущим псковичам обсудили члены думского комитета по ЖКХ

15:28, 14 декабря 2023, ПАИ

Вопрос об установлении пороговых размеров дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, для признания их малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. Заседание комитета прошло в четверг, 14 декабря, под председательством Марины Борисенковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Предложено установить на 2024 год пороговый размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.