Рейсовый автобус из Пскова перевернулся в Новгородской области
Рейсовый автобус из Пскова перевернулся на заснеженной дороге в Новгородской области, сообщает «Псковская правда».
Авария произошла на 105-м километре федеральной автодороги Р-56 «Великий Новгород – Псков» в Солецком районе Новгородской области. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус вылетел в кювет и перевернулся.
Помимо водителя в автобусе находились шесть человек. В аварии пострадала 59-летняя женщина. С различными травмами её доставили в Новгородскую областную клиническую больницу. Остальные пассажиры от медицинской помощи отказались.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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