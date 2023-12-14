Рейсовый автобус из Пскова перевернулся в Новгородской области

19:37, 14 декабря 2023, ПАИ

Рейсовый автобус из Пскова перевернулся на заснеженной дороге в Новгородской области, сообщает «Псковская правда».

Авария произошла на 105-м километре федеральной автодороги Р-56 «Великий Новгород – Псков» в Солецком районе Новгородской области. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Помимо водителя в автобусе находились шесть человек. В аварии пострадала 59-летняя женщина. С различными травмами её доставили в Новгородскую областную клиническую больницу. Остальные пассажиры от медицинской помощи отказались.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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