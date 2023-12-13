23 костромских педагога пострадали в крупном ДТП во Владимирской области

18:56, 13 декабря 2023, ПАИ

23 костромских преподавателя пострадали после столкновения пассажирского автобуса с фурой во Владимирской области, сообщает ТАСС.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём Telegram-канале, водитель автобуса погиб на месте. 23 пассажира доставлены в Александровскую районную больницу, из них двое – в реанимации, семеро – в отделении в состоянии средней тяжести, остальных осматривают врачи.

В автобусе находились педагоги, руководители образовательных организаций и профильного департамента Костромской области, отметил Авдеев.

По данным Telegram-канала «112», костромские преподаватели ехали в Москву на мероприятие, посвящённое закрытию Года педагога и наставника.