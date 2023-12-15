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Общество

19% псковичей в новогодние каникулы будут работать

Большинство псковичей определилось, где проведет январские каникулы, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

38% псковичей проведут бо́льшую часть январских каникул дома. 7% будут отдыхать на даче. 7% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 4% респондентов. 1 из 100 поедет за границу.

19% горожан будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.

Мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (22 и 16% соответственно). Больше всего же тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, среди горожан до 34 лет (23%).

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