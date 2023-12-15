Стенд Псковской области на выставке «Россия» украсили к Новому году

10:54, 15 декабря 2023, ПАИ

Стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ украсили в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области







На месте меча князя Довмонта установили новогоднюю ёлку, а по периметру стенда разместили новогодние украшения. Также на Варлаамовской башне появились сосульки.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.