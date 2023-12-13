Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала Екатерина Ершова

19:02, 13 декабря 2023, ПАИ

В рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве делегация региона сможет очно пообщаться с представителями банков и другими коммерческими организациями, взаимодействовать с федеральными ведомствами, а также с сельхозпроизводителями в рамках делового блока. Подробности проведения деловой программы в рамках проведения Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.

По её словам, события будут разворачиваться не только на площадке 75-го павильона выставочного пространства, где представлены непосредственно регионы, но и будут созданы отдельные зоны деловых пространств.

«Основной блок посвящён деловой программе, под которую задействован ряд деловых пространств. Деловая программа может разворачиваться как в 75-м павильоне, так и на площадке того ведомства, с которым будет проходить ряд тех или других встреч. Деловая программа разделена на блоки с участием Михаила Юрьевича [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]. Есть блок деловых сессий, профильные по направлению, по ведомству – каждое ведомство отрабатывает с другим. Это и возможность встретиться с коллегами из регионов, день икс, когда все из разных уголков собираются в одной точке», – отметила Екатерина Ершова.

Делегация Псковской области направляется для решения ряда вопросов. Их обсудят в рамках деловой повестки: это блок взаимодействия как с федеральным ведомствами, так и с банками, коммерческими организациями. «Есть блок сельхознаправления, фермеры могут переговорить очно, если это необходимо. Кроме того, комитет соцзащиты тоже с очень интересной программой едет на выставку. Детализировать пока не буду, всё будет освещаться», – сказала Екатерина Ершова.

По её словам, планируется встреча на высшем уровне – между субъектами. «Специфика самого проведения мероприятия позволяет встретиться в первую очередь на уровне тех дней регионов, которые проводятся в этот же день. Если говорим о 20 декабря, то в этот день будет ещё День Запорожской области», – отметила гостья медиацентра.

Отметим, что День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.