Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала Екатерина Ершова

В рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве делегация региона сможет очно пообщаться с представителями банков и другими коммерческими организациями, взаимодействовать с федеральными ведомствами, а также с сельхозпроизводителями в рамках делового блока. Подробности проведения деловой программы в рамках проведения Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.

Подробности проведения деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

По её словам, события будут разворачиваться не только на площадке 75-го павильона выставочного пространства, где представлены непосредственно регионы, но и будут созданы отдельные зоны деловых пространств.

«Основной блок посвящён деловой программе, под которую задействован ряд деловых пространств. Деловая программа может разворачиваться как в 75-м павильоне, так и на площадке того ведомства, с которым будет проходить ряд тех или других встреч. Деловая программа разделена на блоки с участием Михаила Юрьевича [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]. Есть блок деловых сессий, профильные по направлению, по ведомству – каждое ведомство отрабатывает с другим. Это и возможность встретиться с коллегами из регионов, день икс, когда все из разных уголков собираются в одной точке», – отметила Екатерина Ершова.

Делегация Псковской области направляется для решения ряда вопросов. Их обсудят в рамках деловой повестки: это блок взаимодействия как с федеральным ведомствами, так и с банками, коммерческими организациями. «Есть блок сельхознаправления, фермеры могут переговорить очно, если это необходимо. Кроме того, комитет соцзащиты тоже с очень интересной программой едет на выставку. Детализировать пока не буду, всё будет освещаться», – сказала Екатерина Ершова.

По её словам, планируется встреча на высшем уровне – между субъектами. «Специфика самого проведения мероприятия позволяет встретиться в первую очередь на уровне тех дней регионов, которые проводятся в этот же день. Если говорим о 20 декабря, то в этот день будет ещё День Запорожской области», – отметила гостья медиацентра.

Отметим, что День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2023

Сборник статей о творчестве Рахманинова презентовали в Псковском колледже искусств
13 декабря 2023

Псковские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение после снегопада
13 декабря 2023

«Медиаквантум» откроют в детском технопарке в Пскове
13 декабря 2023

Мемориальную доску Герою РФ Денису Дементьеву открыли в Пскове
13 декабря 2023

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала Екатерина Ершова
13 декабря 2023

Более 70 партнёров есть у детского технопарка «Кванториум. Псков»
13 декабря 2023

Более 30 новых контейнеров для сбора ТКО установят в Красногородске за счёт гранта
13 декабря 2023

80-летие отмечает заслуженный участковый России из Пыталовского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...