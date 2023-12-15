Настольные игры представила Псковская областная больница на стенде региона на выставке «Россия»

11:39, 15 декабря 2023, ПАИ

Псковская областная клиническая больница представила настольные игры на стенде Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Гости стенда угадывали болезнь по симптомам, а также названия врачей по описанию. Самые эрудированные в медицине участники получали сувенирную продукцию областной больницы.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабра на выставке пройдёт День Псковской области.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.