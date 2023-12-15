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В Пскове умерла заслуженный учитель России Людмила Адер

14 декабря на 83-м году жизни умерла заслуженный учитель РФ Людмила Адер, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: ПАИ

Людмила Адер посвятила себя коррекционной педагогике. По её инициативе в Пскове появились коррекционные классы, школы для детей с задержкой психического развития, с нарушением зрения, слуха, речевые сады, речевые группы в детских садах.

При ее участии в городе создана база квалифицированных педагогических кадров. Как научный руководитель подготовила целое поколение специалистов сопровождения, создала серию научных  трудов, которые являются теоретической основой коррекционно-развивающей деятельности специалистов сопровождения.

 В 1997 при содействии Людмилы Адер в Пскове открыт Центр психолого-медико-педагогической реабилитации детей и подростков. С 1997 по 2011 год она была руководителем центра. Многие годы Адер являлась заместителем председателя экспертной группы областной аттестационной комиссии учителей-логопедов, председателем городской психолого-медико-педагогической комиссии.

«Ушел из жизни человек, оставивший глубокий след в сфере образования города. Управление образования администрации Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким», - отметили в пресс-службе.

Прощание с Людмилой Адер состоится 16 декабря в 12:30 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Карла Маркса, 36.

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