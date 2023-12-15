Строительство газопроводов для догазификации деревни Кудина Гора началось в Печорском районе

15:31, 15 декабря 2023, ПАИ

Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 1,5 километра в рамках догазификации деревни Кудина Гора началось в Печорском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать около 30 домовладений населённого пункта.

В настоящее время в работе компании находится девять заявок от жителей Кудина Гора. Все они переведены в договоры.

Ранее сообщалось, что строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 5,5 километра началось в деревне Переслегино Великолукского района.