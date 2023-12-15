Строительство газопроводов для догазификации деревни Кудина Гора началось в Печорском районе
Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 1,5 километра в рамках догазификации деревни Кудина Гора началось в Печорском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Новые распределительные сети позволят газифицировать около 30 домовладений населённого пункта.
В настоящее время в работе компании находится девять заявок от жителей Кудина Гора. Все они переведены в договоры.
Ранее сообщалось, что строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 5,5 километра началось в деревне Переслегино Великолукского района.
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15 декабря 2023
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