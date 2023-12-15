Презентация альбома-каталога с работами Павла Мельникова пройдёт в Изборске 19 декабря

17:18, 15 декабря 2023, ПАИ

19 декабря в 14:00 в выставочном зале музея-заповедника в рамках работы выставки «Русская зима» состоится презентация альбома-каталога «Изборск в зеркале русской души. Павел Дмитриевич Мельников». Мероприятие организовано совместно с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Павел Мельников – самодеятельный художник, участник Великой Отечественной войны, «певец родного края», родился в Изборске 20 января 1907 года.

В альбоме-каталоге представлены картины из собрания Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

Презентацию проведет автор проекта и научный редактор – директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», почетный член Российской академии художеств Юрий Мудров.

Встреча состоится по адресу: Изборск, улица Печорская, 37.