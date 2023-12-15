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ПсковГУ вошёл в состав консорциума по созданию национальной сети технологических центров 

ПсковГУ вошёл в состав консорциума по созданию национальной сети технологических центров лазерных, аддитивных и сопутствующих технологий. Такое решение принято на заседании совета сегодня по итогам голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

ПсковГУ вошел в состав консорциума по созданию национальной сети технологических центров. Фото здесь и далее: ПсковГУ

В мероприятии приняли участие председатель совета консорциума, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, заместитель директора по науке и сетевому взаимодействию ФГАНУ «Центр социологических исследований» Георгий Суворов, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета Ксения Якушенко, представители крупных российских и белорусских технических вузов, высокотехнологичных корпораций.

«Для нашего университета включение в состав консорциума – это уникальная возможность тесно взаимодействовать с профессиональным сообществом вузов и индустриальных партнёров, работать над общими проектами и задачами. Мы получили возможность предлагать инициативы, направленные на укрепление технологического суверенитета России, а также формировать квалифицированный кадровый потенциал молодых специалистов в рамках Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства», – подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина. 

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