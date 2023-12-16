Псковичи передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО
Гуманитарную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции передали псковские организации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
-
Фото: Telegram-канал Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Псковской области
Сто комплектов термобелья передало общественное движение «Женский батальон» в лице Натальи Савченко.
Также избирательная комиссия Псковской области передала семь генераторов, восемь наборов ключей для ремонта машин и войлочные стельки. А детский сад № 54 передал псковским бойцам сладости, письма и консервы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 декабря 2023
Более 350 млн рублей направили в Псковской области на обновление парка дорожной техники