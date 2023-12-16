Псковичи передали гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО

13:26, 16 декабря 2023, ПАИ

Гуманитарную помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции передали псковские организации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.



Фото: Telegram-канал Псковской области



Фото: Telegram-канал Псковской области



Фото: Telegram-канал Псковской области



Фото: Telegram-канал Псковской области







Сто комплектов термобелья передало общественное движение «Женский батальон» в лице Натальи Савченко.

Также избирательная комиссия Псковской области передала семь генераторов, восемь наборов ключей для ремонта машин и войлочные стельки. А детский сад № 54 передал псковским бойцам сладости, письма и консервы.