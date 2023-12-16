С Путиным мы сами определяем путь России – Андрей Ключко

16:55, 16 декабря 2023, ПАИ

С Владимиром Путиным мы сами определяем путь развития нашей страны и можем быть уверены в её будущем и суверенитете, отметил участник инициативной группы по выдвижению Путина в кандидаты в президенты, ветеран боевых действий, сотрудник центра «Воин» Андрей Ключко.

«В инициативной группе по выдвижению Владимира Владимировича много участников СВО, военкоров. Они как никто другой понимают, как важно сейчас России выстоять и победить тех, кто пытается сделать её покорной и зависимой от чужой воли. Президент – это же главнокомандующий. Как вы себе представляете в такой переломный момент истории смену лидера, президента, главнокомандующего? И десятки миллионов россиян не представляют. Поэтому у Владимира Путина такая поддержка, с ним у людей связаны надежды и уверенность в том, что суверенитет страны будет только укрепляться», – сказал Андрей Ключко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Поэтому я вместе с моими соратниками с гордостью выдвинул Владимира Путина в президенты», – подчеркнул он.

В субботу, 16 декабря, собрание инициативной группы граждан приняло решение о выдвижении Владимира Путина на выборы президента России.