Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России

14:12, 16 декабря 2023, ПАИ

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году в кандидаты на пост президента России, пишет «РИА Новости».

Такое решение было принято на собрании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России. Всего в поддержку самовыдвижения Владимира Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов объявил, что решение о выдвижении было принято единогласно. В составе группы избирателей, которые выдвинули Владимира Путина кандидатом в президенты России, есть представители и Псковской области. В частности, псковичей на собрании представляют руководитель ресурсного Центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева, врач, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев, Андрей Ключко, ветеран боевых действий, сотрудник Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Напомним, Совет Федерации назначил датой президентских выборов 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трёх дней: 15, 16, 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ. Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России.