В Псковской области началась новая волна отключений электроэнергии
Из-за налипания мокрого снега на линии в Псковской области началась новая волна отключений электроэнергии. Энергетики повторно ввели особый режим работы, сообщает официальный телеграм-канал региона.
По состоянию на 12:00 отключено 44 ЛЭП, 625 трансформаторных подстанций, 30 отпаек. Проводится передислакация бригад. В регионе продолжают работать бригады из других регионов.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-220-0-220.
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