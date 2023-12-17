В Псковской области началась новая волна отключений электроэнергии

15:10, 17 декабря 2023, ПАИ

Из-за налипания мокрого снега на линии в Псковской области началась новая волна отключений электроэнергии. Энергетики повторно ввели особый режим работы, сообщает официальный телеграм-канал региона.

По состоянию на 12:00 отключено 44 ЛЭП, 625 трансформаторных подстанций, 30 отпаек. Проводится передислакация бригад. В регионе продолжают работать бригады из других регионов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-220-0-220.