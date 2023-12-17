Энергетики в Псковской области продолжают работу в особом режиме

11:30, 17 декабря 2023, ПАИ

Циклон принес в Псковскую область мокрый снег, гололед и шквалистый ветер. Филиал "Россети Северо-Запад "в Псковской области — в особом режиме, сообщается в телеграм-канале компании.

На смене в Псковской и Новгородской областях, где тоже непогода, - 141 аварийная бригада, привлечена 151 единица техники. 130 дизельных генераторов общей мощностью 4,9 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.