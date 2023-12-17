Снег с дождём прогнозируют в Псковской области 18 декабря
Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 18 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура по области в течение суток днём составит от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 декабря 2023
«Звёздное небо» и ярмарка: праздничная атмосфера появляется на улице Пушкина в Пскове