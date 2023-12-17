Снег с дождём прогнозируют в Псковской области 18 декабря

18:13, 17 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 18 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура по области в течение суток днём составит от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.