О подвиге молодого героя СВО рассказал Михаил Ведерников

22:38, 17 декабря 2023, ПАИ

О подвиге молодого героя СВО, гвардии рядового 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Антония Перевертайло рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Рота пошла в атаку. Я был на третьей линии и вытаскивал раненых. Я, получается, сам вытащил где-то примерно три человека раненых, ну и с товарищами мы уже дальше там вытаскивали тоже. Для меня это было самое яркое [впечатление. – Прим. ПАИ], потому что очень было опасно, по нам работал танк, «Град», вся артиллерия», – сказал Антоний Перевертайло.

«Сложно поверить, что такой молодой парень уже прошёл сквозь огонь и воду там, на передовой. Во время боёв вытаскивал из-под обстрела раненых товарищей, помогал их эвакуировать. Сейчас Антоний проходит службу по контракту, а в дальнейшем готов вести военно-патриотическую подготовку и передавать свой опыт военной службы и выполнения боевых задач», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что герой СВО сможет вдохновить многих так же верно и преданно служить Отечеству.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях специальной военной операции. Ранее губернатор рассказал о подвиге гвардии рядового Никиты Кухаренко.