Определять погоду по огню в печи советует народный календарь

07:57, 18 декабря 2023, ПАИ

Память преподобного Саввы Освященного, родившегося в V веке в Каппадокии, отмечают сегодня, 18 декабря, пишет calend.ru.

На Руси говорили, что Савва продолжает морозить реки и озера, укрепляет зимние дороги и переправы: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает».

Считалось, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь – иначе может случиться беда на зимней дороге.

Кроме того, на Савву было принято не работать, а провести день в молитвах и богоугодных разговорах.

На Савву также определяли погоду, не выходя из избы. Это делали по огню в печи: если он красный, а поленья трещат – на дворе лютая стужа.

Определяли и погоду на будущее: дым столбом означал скорый мороз, а волоком – ненастье. Если же дым в безветренную погоду стелился по земле –ждать снегопада.