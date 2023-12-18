«Грамота.ру» назвала слово года

15:19, 18 декабря 2023, ПАИ

Портал «Грамота.ру» впервые провёл свою собственную акцию и назвал слово года.

По мнению портала, словом года стало «нейросеть». Выбор слова 2023 года был сделан на основе нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов.

В рейтинговом голосовании ближайшими конкурентами нейросети, которая набрала более 75 % голосов экспертов, были джипити/GPT (58 %), база (43 %) и возвращенцы (41 %), планку в 20 % преодолели промпт/промт и имба.

В следующий раз слово года по версии «Грамота.ру» будет названо в конце 2024 года. Выбор кандидатов будет проводиться на основе больших данных с учётом ряда параметров, в том числе годовой статистики запросов пользователей портала.

Ранее разговорное выражение rizz, обозначающее персональные шарм и привлекательность, назвали словом 2023 года по версии издательства Оксфордского университета, выпускающего один из самых авторитетных словарей английского языка.