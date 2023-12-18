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Какие имена дают псковичи детям

3 900 детей родилось в Псковской области в 2023 году. Родители новорождённых давали им самые разнообразные имена – от экзотических до традиционно русских. Об этом сообщил председатель регионального комитета юстиции Дмитрий Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Какие имена дают псковичи детям, рассказал эксперт. На фото Дмитрий Иванов. Фото: ПАИ

Так, самыми популярными именами девочек оказались Анна, София, Ева, Мария и Василиса, а мальчиков чаще всего называли Михаилами, Артёмами, Дмитриями и Тимофеями, отметил Дмитрий Иванов.

Некоторые родители мальчиков в Псковской области назвали своих детей экзотическими именами – Мариан, Мартин и Ричард, а девочек – Эстер, Вивьен, Изольда и Микаэла.

Кроме того, в регион начала возвращаться мода на забытые исконно русские имена – Еким, Емельян, Иоанн, Касьян, Митрий и Кузьма среди мальчиков и Феврония, Марфа и Акулина среди девочек, заключил Дмитрий Иванов.

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