Какие имена дают псковичи детям

19:10, 18 декабря 2023, ПАИ

3 900 детей родилось в Псковской области в 2023 году. Родители новорождённых давали им самые разнообразные имена – от экзотических до традиционно русских. Об этом сообщил председатель регионального комитета юстиции Дмитрий Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Так, самыми популярными именами девочек оказались Анна, София, Ева, Мария и Василиса, а мальчиков чаще всего называли Михаилами, Артёмами, Дмитриями и Тимофеями, отметил Дмитрий Иванов.

Некоторые родители мальчиков в Псковской области назвали своих детей экзотическими именами – Мариан, Мартин и Ричард, а девочек – Эстер, Вивьен, Изольда и Микаэла.

Кроме того, в регион начала возвращаться мода на забытые исконно русские имена – Еким, Емельян, Иоанн, Касьян, Митрий и Кузьма среди мальчиков и Феврония, Марфа и Акулина среди девочек, заключил Дмитрий Иванов.