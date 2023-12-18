О браках и новорождённых рассказывают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников ЗАГСа, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.
Сколько браков заключено в этом году, сколько жителей области официально разорвали отношения, какими именами жители региона называли родившихся детей, как глубоко в систему ЗАГС проникла цифровизация?
Об этом и многом другом расскажет председатель комитета юстиции Псковской области Дмитрий Иванов.
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18 декабря 2023
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