О браках и новорождённых рассказывают в медиацентре ПАИ

15:03, 18 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников ЗАГСа, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Сколько браков заключено в этом году, сколько жителей области официально разорвали отношения, какими именами жители региона называли родившихся детей, как глубоко в систему ЗАГС проникла цифровизация?

Об этом и многом другом расскажет председатель комитета юстиции Псковской области Дмитрий Иванов.