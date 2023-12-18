Путин заявил, что рассчитывает на поддержку ЕР на президентских выборах

17:35, 18 декабря 2023, ПАИ

«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании, как сообщает сайт партии «Единая Россия».

«Приближается главное событие в политической жизни государства – выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», – отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала.

«С правящей партии спрос совершенно иной, чем с других политических структур. В отличие от них, мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей. Не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами», – отметил Дмитрий Медведев.

Он заявил, что «Единая Россия» для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.

«Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчёта для нового этапа в жизни России. Времени новых достижений, стабильного и динамичного развития. Позволила окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Создать все условия для того, чтобы последующие поколения граждан России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет», – сказал Дмитрий Медведев.

Президент поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надёжную поддержку.

«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для «Единой России», для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», – считает Владимир Путин.

Он отметил, что основные задачи сейчас – укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.

«Всё второстепенное, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет. Это должно быть у нас в голове и в сердце. Уверен, что «Единая Россия» и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку», – отметил президент.

Важнейшей для «Единой России» должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.

«Многие наши товарищи – члены партии, её сторонники, депутаты разных уровней – прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Тысячи волонтёров «Единой России» помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобождённых городов и посёлков. Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтёрском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны», – обратился президент к делегатам съезда.

Помимо этого, он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.

«Это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России, для сбережения нашего народа», – сказал президент.

Он напомнил также о необходимости развивать народную программу «Единой России», чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Эти и другие задачи, в целом планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу», – сказал президент.

Владимир Путин уверен – «Единая Россия», все её сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат – для людей, для достижения общенациональных целей.

«Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. Благодарю вас за поддержку», – заключил президент.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента поддерживает подавляющее большинство граждан.

«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача – обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», – подчеркнул он.

Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг лидера России.

«Оставить в стороне все разногласия и выразить поддержку нашему президенту, вне зависимости от партийной принадлежности» – сказал секретарь Генсовета.

В заключение председатель «Единой России» выразил уверенность – избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI Съезда партии о поддержке кандидатуры президента на выборах будет иметь для «Единой России» определяющее значение в ближайшие годы.