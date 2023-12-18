Владимир Путин подал документы для участия в выборах президента

17:19, 18 декабря 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию РФ документы для участия в выборах главы государства в марте 2024 года, сообщает ТАСС.

Действующий президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Напомним, что 17 декабря съезд партии «Единая России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.

16 декабря кандидатуру Владимира Путина единогласно поддержала группа избирателей в количестве более 700 человек.

Совет Федерации назначил дату президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16, 17 марта.