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Общество

«Экопром» призвал коммунальные службы обеспечивать подъезды к контейнерным площадкам

Филиал ООО «Экопром» призвал органы местного самоуправления и коммунальные службы, ответственные за содержание контейнерных площадок и подъездных путей к ним, соблюдать законодательство в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов. Сообщение опубликовано в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Экопром» призвал коммунальные службы обеспечивать подъезды к контейнерным площадкам. Фото здесь и далее: «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

В связи с активным таянием снега и приближающимся понижением температур, регоператор требует активизировать работы ответственными организациями и должностными лицами по расчистке контейнеров и подъездов к ним от снега, чтобы избежать вмерзания баков в ледяные массы, и не создавать условия, препятствующие вывозу отходов из населённых пунктов.

В компании также напомнили, что у экипажа регионального оператора должна быть обеспечена возможность беспрепятственно подкатывать контейнер для выгрузки отходов к спецтранспорту, так как в обязанность водителей не входит вытаскивание контейнеров из ледяных масс или перетаскивание через сугробы.

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«Экопром» призвал коммунальные службы обеспечивать подъезды к контейнерным площадкам

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