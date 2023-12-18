«Экопром» призвал коммунальные службы обеспечивать подъезды к контейнерным площадкам

18:05, 18 декабря 2023, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» призвал органы местного самоуправления и коммунальные службы, ответственные за содержание контейнерных площадок и подъездных путей к ним, соблюдать законодательство в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов. Сообщение опубликовано в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с активным таянием снега и приближающимся понижением температур, регоператор требует активизировать работы ответственными организациями и должностными лицами по расчистке контейнеров и подъездов к ним от снега, чтобы избежать вмерзания баков в ледяные массы, и не создавать условия, препятствующие вывозу отходов из населённых пунктов.

В компании также напомнили, что у экипажа регионального оператора должна быть обеспечена возможность беспрепятственно подкатывать контейнер для выгрузки отходов к спецтранспорту, так как в обязанность водителей не входит вытаскивание контейнеров из ледяных масс или перетаскивание через сугробы.

Реклама. ООО «Экопром».