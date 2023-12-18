Самые необычные имена новорождённых назвали в Псковской области

18:56, 18 декабря 2023, ПАИ

Самые необычные имена новорождённых в Псковской области в 2023 году назвал председатель регионального комитета юстиции Дмитрий Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Некоторые родители мальчиков в Псковской области назвали мальчиков экзотическими именами – Мариан, Мартин и Ричард, а девочек – Эстер, Вивьен, Изольда и Микаэла, рассказал гость медиацентра.

Всего в Псковской области в этом году родилось около 3 900 детей, уточнил Дмитрий Иванов.