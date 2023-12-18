Самые необычные имена новорождённых назвали в Псковской области
Самые необычные имена новорождённых в Псковской области в 2023 году назвал председатель регионального комитета юстиции Дмитрий Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.
Некоторые родители мальчиков в Псковской области назвали мальчиков экзотическими именами – Мариан, Мартин и Ричард, а девочек – Эстер, Вивьен, Изольда и Микаэла, рассказал гость медиацентра.
Всего в Псковской области в этом году родилось около 3 900 детей, уточнил Дмитрий Иванов.
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18 декабря 2023
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