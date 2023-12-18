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Семейный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем хорового конкурса в Пскове

Ансамбль семьи Ролецких «Поозерье» из Пушкиногорского района стал победителем первого областного конкурса любительских школьных хоровых и вокальных коллективов «Есть для песен простор – это хор, это хор!», который прошёл в Пскове сегодня, 18 декабря, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

Семейный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем хорового конкурса в Пскове. Фото из Telegram-канала Оксаны Филипповой

«Концертные номера, подготовленные семейным ансамблем во главе с Андреем Ролецким, всегда являются украшением районных мероприятий. Рада, что сегодня исполнительское мастерство семейного ансамбля высоко оценено на областном уровне», – написала она.

Глава района добавила, что семья получила сертификат от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, что в конкурсе приняли участие более 300 детей в составе 16 коллективов. Посмотреть фотографии с мероприятия можно в нашем фоторепортаже здесь.

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