День военной контрразведки отмечают в России 19 декабря

07:43, 19 декабря 2023, ПАИ

Ежегодно 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки, сообщает calend.ru. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур новообразованного государства РСФСР были проведены преобразования, положившие начало существованию службы, в задачу которой, на тот исторический момент, входила борьба с контрреволюцией в различных формах её проявления.

За время своего существования эта служба несколько раз меняла своё название, но основные аспекты, касающиеся особенностей её комплектования и, конечно, спектра решаемых задач, остались неизменными.

Исторические реалии 1918 года – это Гражданская война, угроза интервенции и борьба большевиков за удержание власти в стране. Независимо от того, о большевиках идёт речь или нет, но любой политический конфликт, в том числе решаемый военным способом, сопровождается не только дипломатическими нотами и сражениями вооружённых сил противоборствующих сторон. Успех обеспечивается в немалой степени ещё и противоборством на невидимом фронте.

Речь идёт о диверсионной подрывной деятельности (которая может носить как чисто материальный, так и идеологический характер), разведывательной работе, шпионаже. Именно для борьбы с этим и была создана контрразведка из разрозненных Чрезвычайных Комиссий (ЧК) по борьбе с контрреволюцией и органов Военного контроля. Тогда этот орган получил название особый отдел ВЧК при Совете народных комиссаров РСФСР. Решение было принято Центральным комитетом РКП(б) как раз 19 декабря 1918 года. Именно с этого момента принято отмечать День российской военной контрразведки, хотя и до 1918 года в царской России также существовала контрразведка. А отмечается этот праздник прежде всего в узком кругу высокопрофессиональных сотрудников этого департамента.

Широко известно название военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны – СМЕРШ, что буквально было образовано от словосочетания «смерть шпионам». Сотрудниками этой службы за годы войны было обезврежено около 40 000 шпионов, террористов и диверсантов.

Со второй половины 1991 года органы государственной безопасности страны вступили в полосу масштабного реформирования. Управление военной контрразведки входило в систему органов безопасности России под различными наименованиями, а в 2004 году она была преобразована в Департамент военной контрразведки ФСБ России, став частью единой системы органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Сотрудники ведомства предотвращают террористические акты, пресекая шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, обеспечивая защиту сведений, составляющих государственную тайну. Также контрразведка во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами РФ противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте.