Дновец ограбил чужую квартиру и подрался с проснувшимся хозяином

23:54, 18 декабря 2023, ПАИ

Жителя Дновского района осудили за ограбление с применением насилия, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что 13 апреля 2023 года 30-летний мужчина похитил имущество из чужой квартиры, проникнув в неё через закрытую, но не запертую дверь. Когда злоумышленник с украденными вещами пробирался к выходу, его застиг проснувшийся хозяин квартиры. При попытке сбежать похититель оттолкнул владельца квартиры от себя, после чего на лестничной клетке между мужчинами завязалась драка. В ходе борьбы злоумышленник надавил потерпевшему большими пальцами рук на глаза, после чего скрылся с места преступления.

Мужчину признали виновным по статье 161 УК РФ (грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершённое с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.